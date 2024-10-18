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        Bahşılı'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:48
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        Bahşılı'da Muhtarlar Günü kutlandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Muhtarlar, daha sonra Kaymakam Fidan Bozkır'la bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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