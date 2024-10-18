Bahşılı'da Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar, daha sonra Kaymakam Fidan Bozkır'la bir araya geldi.

Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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