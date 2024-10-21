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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:33
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda şüpheliler H.Y, E.Y, F.Ç. ve A.K'nin araçlarında arama yapan ekipler, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        H.Y, E.Y, F.Ç. ve A.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ç, E.Y. ve H.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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