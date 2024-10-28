Kırıkkale'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-28 Ekim'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 1 kalaşnikof, 10'u kurusıkı 12 tabanca, 15 şarjör, 120 fişek, 10 tabanca namlusu, 10 tabanca mekanizması, 197 kaçak sigara, 17 kilogram kaçak çay, 4 dedektör, ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, yabancı uyruklu kişi ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İzinsiz kazı yapmak suçundan gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri sürüyor.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 operasyonda ise yabancı uyruklu 3 kişi, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 18 operasyonda da 4 bin 630 sentetik hap, bir miktar esrar, 5 gram kokain, 75 gram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, 42 fişek ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
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