Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen B.D. ile eşi K.D. arasında 24 Ekim'de Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda B.D, tabancayla K.D'ye ateş ederek bacaklarından yaralamış, zanlı, olayın ardından kaçmıştı.

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