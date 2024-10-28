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        Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:48
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        Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde eşi K.D'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan B.D. (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, karısını yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

        Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen B.D. ile eşi K.D. arasında 24 Ekim'de Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda B.D, tabancayla K.D'ye ateş ederek bacaklarından yaralamış, zanlı, olayın ardından kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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