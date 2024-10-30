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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:09
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Başpınar17 Ağustos

        Hakemler: Burak Olcar, Erkan Akbulut, Onur Gülter

        Kırıkkale FK: Onur Behiç Özalgan, Adem Ercan, Burak Başkaya (Dk. 86 Nurettin Çağlar), Emir Açıkgöz, Serhat Tunç (Dk. 68 Buğra Şahiner), Fırat Sarı, Can Muhammet Vural (Dk. 77 Osman Arslantaş), Abdulkadir Korkut, Yağız Gül (Dk. 46 Muhammed Çoban), Muharrem Öner, Mehmet Tolun (Dk. 46 Yusuf Ensar Poyrazlı)

        Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Dk. 46 Berat Yaman), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş, Alperen Arslan (Dk. 87 Enes Savucu), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı (Dk. 66 Cengizhan Akgün), Umut Taniş (Dk. 66 Nuri Aydın), Metehan Ünal (Dk. 46 Burak Yaz)

        Goller: Dk. 52 Can Muhammet Vural, Dk. 87 Osman Arslantaş (Kırıkkale FK)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Ferhat Canlı, Dk. 81 Burak Yaz (Yeni Malatyaspor), Dk. 81 Fırat Sarı (Kırıkkale FK)

        KIRIKKALE

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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