Kırıkkale'de "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 2'si doktor 12 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 2'si doktor 12 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Söz konusu raporların usulsüz düzenlendiğini tespit eden ekipler, doktorlar Y.B ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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