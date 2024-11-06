Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Türk iş insanları tecrübelerini Mali'de değerlendirmeye hazırlanıyor

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Savaş Geyik, Türk iş insanları olarak tecrübelerini Mali'de değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk iş insanları tecrübelerini Mali'de değerlendirmeye hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Savaş Geyik, Türk iş insanları olarak tecrübelerini Mali'de değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

        Geyik, yazılı açıklamasında, iş insanlarından oluşan heyetle Mali'yi ziyaret ettiklerini belirtti.

        Mali'nin birçok bölgesindeki fırsatları yerinde gördüklerini aktaran Geyik, "Türk iş insanlarının tecrübesiyle Mali'nin potansiyelini buluşturmakta kararlıyız. Tarafların avantajlarını birleştirerek ortaklıklar kurmak istiyoruz. Mali'nin Türkiye ile işbirliği yapma isteğinin, ülkelerimiz adına önemli kazançları beraberinde getireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Geyik, üç günlük iş programı kapsamında Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ile görüştüklerini bildirdi.

        Türk iş insanlarının yatırımlarını teşvik edecek düzenlemeler beklediklerini belirten Geyik, "İş insanlarımız, özellikle altyapı ve konut inşaatlarında uluslararası tecrübeye sahipler, tekstil yatırımlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Bu tecrübeyi Mali'de değerlendirmek için hazırız." değerlendirmesine bulundu.

        Geyik, ziyarette DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi ile Mali Patronat Konseyi arasında ticari ilişkileri teşvik etmek, firmalar ve ekonomi kuruluşları arasında teknik ve sınai işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere bir anlaşma imzalandığını da kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        "Pervasızca Fenerbahçe'nin hakkı yendi"
        "Pervasızca Fenerbahçe'nin hakkı yendi"
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de oksijen eksikliğinden balıkların ölümlerinin yaşandığı gölette...
        Kırıkkale'de oksijen eksikliğinden balıkların ölümlerinin yaşandığı gölette...
        3 ilde 'sahte rapor' operasyonu: 3'ü doktor 18 gözaltı
        3 ilde 'sahte rapor' operasyonu: 3'ü doktor 18 gözaltı
        Kırıkkale'de "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adl...
        Kırıkkale'de "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adl...
        Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
        Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı