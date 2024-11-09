Kırıkkale'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukla yaşadığı ve yurtların bulunduğu Devlet Bahçeli Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.
Dört farklı bölgede gerçekleştirilen denetimde, sürücü ve yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.
Uygulamada, alkollü araç kullanan bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza yazılarak sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.
Bu tür uygulamaların belli aralıklarla devam edeceğini belirtildi.
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