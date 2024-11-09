Kırıkkale'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Uygulamada, alkollü araç kullanan bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza yazılarak sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.

Dört farklı bölgede gerçekleştirilen denetimde, sürücü ve yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukla yaşadığı ve yurtların bulunduğu Devlet Bahçeli Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

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