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        Kırıkkale'de kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 2 ambulans kurtarıldı

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde köy yolunda kara saplanan iki ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:11
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        Kırıkkale'de kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 2 ambulans kurtarıldı
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde köy yolunda kara saplanan iki ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İl genelinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerindeki bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh ve Dikmen köy yollarında kara saplanan 2 ambulans da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla 19 araç ve 37 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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