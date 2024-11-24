Kırıkkale'de kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 2 ambulans kurtarıldı

Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh ve Dikmen köy yollarında kara saplanan 2 ambulans da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl genelinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerindeki bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

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