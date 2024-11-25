Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 30 bin makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan araçta 30 bin dolu makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 30 bin makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan araçta 30 bin dolu makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 30 bin dolu makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli R.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar bebek! Jandarma aracında doğdu!
        Kar bebek! Jandarma aracında doğdu!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 2 ambulans kurtarıldı
        Kırıkkale'de kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 2 ambulans kurtarıldı
        Kırıkkale'de devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de Öğretmenler Günü kutlandı
        Kırıkkale'de Öğretmenler Günü kutlandı
        Kırıkkale'de, 10 milyon lira değerinde satışı yasak kedi ilacı ele geçirild...
        Kırıkkale'de, 10 milyon lira değerinde satışı yasak kedi ilacı ele geçirild...
        Kırıkkale'de kedi tedavisinde kullanılan satışı yasak hap ve aşı ele geçiri...
        Kırıkkale'de kedi tedavisinde kullanılan satışı yasak hap ve aşı ele geçiri...
        Şizofreni hastası, bıçakla annesini ağır yaraladı, eniştesinin boğazını kes...
        Şizofreni hastası, bıçakla annesini ağır yaraladı, eniştesinin boğazını kes...