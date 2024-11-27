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        Kırıkkale Belediyesinden "çöplü bilboard" ile çevre temizliği uyarısı

        Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği farkındalığı oluşturmak amacıyla yere atılan çöpleri, kent merkezindeki bazı bilboardlarda sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:59
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        Kırıkkale Belediyesinden "çöplü bilboard" ile çevre temizliği uyarısı
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        Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği farkındalığı oluşturmak amacıyla yere atılan çöpleri, kent merkezindeki bazı bilboardlarda sergiledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, "Daha temiz bir Kırıkkale için çalışıyoruz" sloganıyla çevreye olan duyarlılığa dikkati çekmek amacıyla caddelerden toplanan çöpler, "Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı" yazısıyla poşet içinde billboardlara asıldı.

        Bazı bilboardlara da Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın, "Bir ricam var. Lütfen yere attığınız izmarit ve çöplerle bu güzel şehrimizi kirletmeyelim", "Kırıkkale'de yola, kaldırımlara, parklarımıza çöp ve izmarit atan yurttaşlarımıza ceza uygulayacağız" uyarıları yazıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Önal, Kırıkkale'nin herkesin evi olduğunu, bu güzel şehri gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmak için herkese sorumluluk düştüğünü belirtti.

        Belediye olarak temiz bir çevre sağlamak adına gece gündüz büyük çaba harcadıklarını aktaran Önal, "Ancak yere gelişi güzel atılan sigara izmaritleri ve çöpler, tüm bu emeği boşa çıkarıyor. Temizlik çalışmalarımız için ciddi ekonomik kaynaklar harcıyoruz. Oysa bu kaynakları şehrimizin daha farklı ihtiyaçlarına yönlendirebilmek mümkün. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarımızda da dikkat çektiğimiz gibi yere çöp atılmasına asla müsamaha göstermiyoruz. Güvenlik kameralarımızla tespit ettiğimiz kişilere idari yaptırım uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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