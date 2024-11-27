Kırıkkale Belediyesinden "çöplü bilboard" ile çevre temizliği uyarısı

Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği farkındalığı oluşturmak amacıyla yere atılan çöpleri, kent merkezindeki bazı bilboardlarda sergiledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, "Daha temiz bir Kırıkkale için çalışıyoruz" sloganıyla çevreye olan duyarlılığa dikkati çekmek amacıyla caddelerden toplanan çöpler, "Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı" yazısıyla poşet içinde billboardlara asıldı.

Bazı bilboardlara da Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın, "Bir ricam var. Lütfen yere attığınız izmarit ve çöplerle bu güzel şehrimizi kirletmeyelim", "Kırıkkale'de yola, kaldırımlara, parklarımıza çöp ve izmarit atan yurttaşlarımıza ceza uygulayacağız" uyarıları yazıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Önal, Kırıkkale'nin herkesin evi olduğunu, bu güzel şehri gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmak için herkese sorumluluk düştüğünü belirtti.