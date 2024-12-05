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        Karakeçili'de "Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim" sohbetleri düzenleniyor

        Karakeçili Müftülüğünce düzenlenen "Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim" sohbetleri devem ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:24
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        Karakeçili'de "Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim" sohbetleri düzenleniyor
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        Karakeçili Müftülüğünce düzenlenen "Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim" sohbetleri devem ediyor.

        Merkez Orhan Gazi Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Mustafa Topal, inanç, iman ve mahrumiyet konularında sohbet verdi.

        Allah'ın yeryüzündeki her şeyi insanlar için yarattığını anlatan Topal, "İnsana akıl vermiş, her engelin veya mahrumiyetinin bir ölçüde çaresi vardır. En büyük mahrumiyet inançsızlıktır. İnanmanın karşılığı ebedi mutluluk, inanmamanın karşılığı ebedi mutsuzluktur. Cennetten mahrum olmaktan daha büyük bir mahrumiyet yoktur. Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır, nasıl yaşaman ve davranman gerektiğini öğretir. Allah'a şükretmek gerekir." diye konuştu.

        Topal, programa katılanlara ve İlçe Müftüsü Muhammed Key'e de teşekkür etti.

        Sohbet programına, Kaymakam İbrahim Ergin, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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