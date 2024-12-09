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        Kırıkkale'de asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:03
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        Kırıkkale'de asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-8 Aralık'ta asayiş suçları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda asayiş suçlarıyla mücadele operasyonlarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 tüfek ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapılan çalışmalarda, 23 bin 887 kişi ve 4 bin 980 araç sorgulandı.

        Aranan 52 kişinin yakalandığı denetimlerde, 8 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 10 operasyonda ise 5 bin 894 sentetik hap, 20 gram uyuşturucu madde ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 zanlı ise işlemlerinin ardından salıverilirken, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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