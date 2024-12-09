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        Kırıkkale Adliyesi'nde İşyurtları Satış Mağazası açıldı

        Kırıkkale Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:21 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:38
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        Kırıkkale Adliyesi'nde İşyurtları Satış Mağazası açıldı
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        Kırıkkale Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası hizmet vermeye başladı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren İşyurdu Atölye ve Tesisleri'nde hükümlü ve tutuklularca üretilen ürünlerin yer aldığı satış mağazasının Kırıkkale Adalet Sarayı bahçesinde bugün itibarıyla hizmet vermeye başladığı belirtildi.

        İşyurtları Kurumu Satış Mağazası'nın, işyurtlarında mesleki eğitime tabi tutulan hükümlü ve tutukluların iş başında eğitim esnasında ortaya koydukları ve ekonomik değer sahip ürünlerin teşhiri ve satışının yapıldığı halka açık bir mağaza olduğu aktarılan açıklamada, "Modern ve estetik görünümü ve ürünlere özel teşhir bölümleriyle farklı bir konseptte tasarlanan mağazada, gıda ürünlerinden hediyelik eşyaya, tekstil ürünlerinden ayakkabıya, hazır giyimden çanta ve kemere kadar birçok farklı ürünün satışı yapılmaktadır. Mağaza, hafta içi her gün 10.00-18.30 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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