Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırıkkale'de hutbe irat etti:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, "Gazze'yi unutturmamak için, oradaki zalimlerin, işgalcilerin zulümlerini unutturmamak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım." dedi.

Erbaş, Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde "Her Zorluktan Sonra Kolaylık Vardır" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Erbaş, hutbede, hicretin 8. yılında Hazreti Peygamber ve sahabe-i kiramın, hüzünle ayrılmak zorunda kaldıkları vatanlarına kavuşmak ve Kabe'yi putlardan arındırmak amacıyla Mekke'ye doğru sefere çıktığını anlattı.

Erbaş, Mekke'nin fethinin, her zorluktan sonra bir kolaylığın, her sıkıntının ardından bir ferahlığın, her hüznün peşinden bir sevincin geldiğini öğrettiğini vurguladı.

Yüce Allah'ın İnşirah suresinde, "Muhakkak ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardır." buyurduğunu dile getiren Erbaş, "Mekke'nin fethi, hakkın batıla, adaletin zulme, iyiliğin kötülüğe mutlaka galip geleceğini haber vermektedir. Toprakları fethetmeden önce gönülleri fethetmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bizlere anlatmaktadır. Kaybederken Allah'ın yardımından ümidimizi kesmemeyi, kazanırken de adaleti, merhameti ve hakkaniyeti esas almamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.