Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

Ekipler, Delice ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası olan M.U. (35) ile Keskin ilçesinde hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi (39) yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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