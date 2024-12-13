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        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'nin Delice ve Keskin ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:42
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        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'nin Delice ve Keskin ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, Delice ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası olan M.U. (35) ile Keskin ilçesinde hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi (39) yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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