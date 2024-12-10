Kırıkkale'de akrabasının tabancayla vurduğu kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İddiaya göre N.P, Selimözer Mahallesi 2292. Sokak'ta karşılaştığı amcasının oğlu M.P'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

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