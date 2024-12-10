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        Kırıkkale'de akrabasının tabancayla vurduğu kişi yaralandı

        Kırıkkale'de amcasının oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:52
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        Kırıkkale'de akrabasının tabancayla vurduğu kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de amcasının oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

        İddiaya göre N.P, Selimözer Mahallesi 2292. Sokak'ta karşılaştığı amcasının oğlu M.P'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sol ayağından yaralanan M.P, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

        Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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