Kırıkkale'de akrabasının tabancayla vurduğu kişi yaralandı
Kırıkkale'de amcasının oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Kırıkkale'de amcasının oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
İddiaya göre N.P, Selimözer Mahallesi 2292. Sokak'ta karşılaştığı amcasının oğlu M.P'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sol ayağından yaralanan M.P, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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