Kırıkkale'de aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaletepe Mahallesi'nde bir köpeğin bağlandığı araçla sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alınan N.P. hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Ekipler, köpeği hayvan barınağına teslim etti.
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