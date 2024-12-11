Kırıkkale'de aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaletepe Mahallesi'nde bir köpeğin bağlandığı araçla sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

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