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        Kırıkkale'de aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:56
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        Kırıkkale'de aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaletepe Mahallesi'nde bir köpeğin bağlandığı araçla sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

        Gözaltına alınan N.P. hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Ekipler, köpeği hayvan barınağına teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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