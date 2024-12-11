Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Seyfettin T. idaresindeki 55 AES 82 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kalecik kara yolunun 5. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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