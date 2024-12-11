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        Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:03
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        Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Seyfettin T. idaresindeki 55 AES 82 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kalecik kara yolunun 5. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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