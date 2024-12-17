Kırıkkale'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede G.K.A'ya ait evden hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen zanlılar H.A. (31) ve U.A. (28), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.