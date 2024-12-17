Kırıkkale'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede G.K.A'ya ait evden hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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