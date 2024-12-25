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        Kırıkkale'de narkotik denetimi yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince narkotik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:24
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        Kırıkkale'de narkotik denetimi yapıldı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince narkotik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uygulama yapıldı.

        Denetimde, 1123 kişi ve 51 araç sorgulandı.

        Aranan 1 kişinin yakalandığı uygulamada, 2 araca da ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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