Kırıkkale'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de 8 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 4 içki yapım kiti ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de 8 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 4 içki yapım kiti ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli E.T'nin evinde arama yaptı.
İkamette 10 litre etil alkol, 8 litre sahte içki ve 4 içki yapım kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
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