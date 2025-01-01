Kırıkkale'de bir genç evinde ölü bulundu
Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.
Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.
Sanayi Mahallesi 1252. Sokak'ta 5 katlı apartmanda oturan A.E'nin evde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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