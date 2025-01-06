Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 15 şüphelinin yakalandığı ve 9'unun tutuklandığı denetimlerde, 7 bin 468 kişi ve 326 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık-5 Ocak'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 124 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.