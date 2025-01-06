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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:50
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 9 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık-5 Ocak'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 124 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 15 şüphelinin yakalandığı ve 9'unun tutuklandığı denetimlerde, 7 bin 468 kişi ve 326 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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