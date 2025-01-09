Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelendikleri S.C. (36), O.Ç. (32) ve M.Y'nin (35) üzerinde arama yapan ekipler, 62,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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