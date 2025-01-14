Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (26) ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan K.K. (51) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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