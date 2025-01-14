Kırıkkale'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kırıkkale'de otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'de otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
G.A. (33) idaresindeki 06 ZDV 94 plakalı otomobil, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan kadın sürücü, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.