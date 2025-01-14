Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kırıkkale'de otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 19:10 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL

        Kırıkkale'de otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        G.A. (33) idaresindeki 06 ZDV 94 plakalı otomobil, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan kadın sürücü, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Asılsız haber paylaşan sosyal medya hesabı yöneticisine gözaltı
        Asılsız haber paylaşan sosyal medya hesabı yöneticisine gözaltı
        Kırıkkale'de polisten 10 yaşındaki engelli çocuğa doğum günü sürprizi
        Kırıkkale'de polisten 10 yaşındaki engelli çocuğa doğum günü sürprizi
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutu...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutu...