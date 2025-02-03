Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (24) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.