Balışeyh Belediye Başkanı Şen ve korumasını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesince sunulan iddianamede, sanık E.Ç.Ş'nin (37) Başkan Hilmi Şen'in (51) babasının amcasının oğlu olduğu belirtildi.

Şen'in 31 Mart 2024 yerel seçimleri çalışmalarında kendisini destekleyen sanığa seçimi kazanması durumunda belediyede iş sözü verdiği kaydedilen iddianamede, bu durumun tanık ifadeleri ve müştekiler Y.Ş. ile O.D'nin beyanlarıyla sabit olduğu bildirildi.

İddianamede, "Hilmi Şen'in belediye başkanı seçilmesinin ardından sanığı belediyede işe almaması nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık meydana geldiği anlaşılmıştır. Sanığın sürekli arayarak ve belediyeye gelerek kendisini işe alması konusunda maktulü rahatsız etmeye başladığı, en son 30 Ekim 2024'te sanığın eşi A.Ş'nin Başkan Şen'i arayarak eşinin işe alım süreciyle ilgili konuştukları ve olumlu yanıt alamamaları üzerine aralarındaki anlaşmazlığın husumete dönüştüğü anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanığın daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden maktulle ilgili paylaşımlar yapmaya başladığı ve telefonuna mesajlar gönderdiği kaydedildi.

Olay günü saat 09.30 sıralarında, Başkan Şen'in, koruması maktul Mikayil Çelikkol ve bazı belediye çalışanları ile ilçedeki bir bölgede yapılan çalışmaları denetlemeye gittikleri bilgisine yer verilen iddianamede, "Maktuller ve müştekilerin incelemelerine devam ettikleri sırada sanık, kullandığı 71 DS 133 plakalı aracıyla olay yerinden geçerek gittiği ikametinden ruhsatsız tabancayı alarak müşteki ve maktullerin bulunduğu yere gelmiştir. Bu sırada Belediye Başkanı Şen ve yanında bulunan ekibinin diğer bölgelerdeki çalışmaları incelemek amacıyla araçlarına binerek hareket halinde oldukları, sanığın TOKİ Camisi yanına geldiğinde Şen'in makam aracının önünü keserek aracı durdurduğu belirlenmiştir." denildi.

- Sanık, Başkan Şen'in silahıyla da ateş etmiş

Daha sonra aracından inen sanık E.Ç.Ş'nin, Şen'e doğru tabancayla ateş etmeye başladığı bildirilen iddianamede, "Şen'in almış olduğu isabetler üzerine yaralanarak yere düştüğü sırada üzerinde bulunan ruhsatlı tabancasının da maktulün yanına düştüğü anlaşılmıştır. Sanığın Şen'e ait tabancayı da alarak Şen'e ateş etmeye devam ettiği, daha sonra aracın sağ ön koltuğundan inen maktul Mikayil Çelikkol'a doğru da isabet alarak ateş etmeye başladığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

İddianamede, saldırıda belediye çalışanları Koray Kaya ve Ömer Şengül'ün de kolundan yaralandığı, Şen ve koruması Çelikkol'un, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdikleri bildirildi.

Sanığın Başkan Şen'e karşı işlediği "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve korumasına yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, 5 kişiyi de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık E.Ç.Ş, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

- Olay

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hilmi Şen'in akrabası olan şüpheli E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, 2024 Temmuz'da partisinden istifa etmişti.