Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Gürler Mahallesi mevkisinde dün S.A. ile A.Ö, M.Ö, C.Ö, Y.Ö. ve M.Ö. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan S.A, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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