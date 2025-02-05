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        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:33 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:33
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        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Gürler Mahallesi mevkisinde dün çıkan silahlı kavgada S.A'nın tabancayla yaralanmasının ardından yakalanan A.Ö, M.Ö, C.Ö, Y.Ö. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Gürler Mahallesi mevkisinde dün S.A. ile A.Ö, M.Ö, C.Ö, Y.Ö. ve M.Ö. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan S.A, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Olayın ardından kaçan 5 zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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