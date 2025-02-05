Kızılırmak'ta cesedi bulunan kadınla ilgili yargılanan 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde öldürüldükten sonra Kızılırmak'a atılan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner cinayetiyle ilgili aralarında 2 kardeşinin de bulunduğu 5 tutuklu sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Ş.G. ve Y.G'nin maktulün kardeşi G.F.G'nin yeğeni, K.U'nun köylüsü, D.U'nun ise aralarında gönül ilişkisi bulunan erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

Maktulün, alacak verecek meselesi nedeniyle kardeşleri Ş.G, Y.G. ve erkek arkadaşı D.U. ile husumetli olduğu bildirilen iddianamede, "Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince 13 Ekim 2024'te saat 15.00 sıralarında suyun yaklaşık 7 metre altında tel örgüye sarılı bir ceset tespit edilmiştir. Tel örgü ile 80 kilogram ağırlığında bordür taşına sarılı vaziyette bulunan cesedin, kıyafetler incelendiğinde Sevgi Gülden Yalçıner'e ait olduğu değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Sanıkların olay günü fikir ve eylem birlikteliğinde, ortak suç işleme iradesi kapsamında hareket ettikleri vurgulanan iddianamede, suçun işlenmesini kolaylaştıracak hazırlıkları yaparak olayın ardından kaçmak ve delilleri yok etmek amacıyla öldürme eyleminin "tasarlamak" suretiyle yapıldığı kaydedildi.

Sanıklar Ş.G, Y.G. ve G.F.G'nin olaydan bir gün önce A.Y.A'nın ikametine gelerek maktulün evini gözetledikleri aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Olay günü Ş.G, Y.G. ve G.F.G'nin, K.U, D.U. ile suça sürüklenen çocuk H.U'yu da alarak maktulün ikametine hareket ettikleri, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal ederek maktule ait ikametin sigortasını indirip elektriği devre dışı bıraktıkları, maktul sigortayı kaldırmak için dışarı çıktığında etkisiz hale getirerek, Ş.G'ye ait araca alarak hürriyetinden yoksun bıraktıkları, maktule ait ayakkabıları da hedef şaşırtmak için köy dışında attıkları anlaşılmıştır. Maktulü oturur pozisyona getirerek ensesinden silahla ateş ederek öldürdükleri ve daha sonra önceden kararlaştıkları şekilde cesedi bahçe teli ve kaldırım taşıyla sararak arabanın arkasına attıkları belirlenmiştir. Ardından K.U, D.U. ve H.U'nun ayrıldığı, Ş.G, Y.G. ve G.F.G'nin cesedi köprü üzerinden ırmağa attıkları ve Ankara'ya giderek delilleri yok etmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda şüphelilerin ortak suç işleme iradesi kapsamında tasarlayarak maktulü öldürme fiilini gerçekleştirmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmaktadır."