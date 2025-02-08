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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 09:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:05
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda R.B, E.C. ve O.E'nin ev araçlarında 53,32 gram sentetik uyuşturucu ile 28 sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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