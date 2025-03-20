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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 86 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:00
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 86 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Güzeltepe Mahallesi'nde, B.B'nin (39) ev ve eklentilerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada 2 bin 86 sentetik hap, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen, 120 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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