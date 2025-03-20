Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 86 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 86 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Güzeltepe Mahallesi'nde, B.B'nin (39) ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Yapılan aramada 2 bin 86 sentetik hap, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen, 120 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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