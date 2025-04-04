Kırıkkale'de polislerin Türk bayrağı hassasiyeti
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında bir bahçede gördükleri yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında bir bahçede gördükleri yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, devriye sırasında Mustafa Helvacı'ya ait bahçedeki Türk bayrağının rüzgardan yıprandığını fark etti.
Daha sonra Helvacı ile irtibata geçen polisler, bahçe kapısını açtırarak yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.
Bu sırada çevrede bulunan bazı vatandaşlar, polisleri hassasiyetlerinden dolayı alkışlayarak tebrik etti.
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