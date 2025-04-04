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        Kırıkkale'de polislerin Türk bayrağı hassasiyeti

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında bir bahçede gördükleri yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:11
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        Kırıkkale'de polislerin Türk bayrağı hassasiyeti
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında bir bahçede gördükleri yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, devriye sırasında Mustafa Helvacı'ya ait bahçedeki Türk bayrağının rüzgardan yıprandığını fark etti.

        Daha sonra Helvacı ile irtibata geçen polisler, bahçe kapısını açtırarak yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.

        Bu sırada çevrede bulunan bazı vatandaşlar, polisleri hassasiyetlerinden dolayı alkışlayarak tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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