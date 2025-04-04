Kırıkkale'de polislerin Türk bayrağı hassasiyeti

Bu sırada çevrede bulunan bazı vatandaşlar, polisleri hassasiyetlerinden dolayı alkışlayarak tebrik etti.

Daha sonra Helvacı ile irtibata geçen polisler, bahçe kapısını açtırarak yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.

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