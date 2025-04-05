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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:14
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor
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        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

        Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, tatilin son günlerinde 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

        Trafik polisleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

        Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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