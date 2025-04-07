Kırıkkale'de 3 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde silahla vurulan baba, oğul ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin, 2'si kardeş 3 sanık hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Ç. (46) ve kardeşi K.Ç. (40) ile tutuksuz yargılanan enişteleri K.A, taraf avukatları, maktullerin yakınları ile diğer müştekiler katıldı.

Sanık E.Ç, savunmasında, maktullerin ektiği mahsulü yaydıklarını, olaydan önce de kendisine silah çektiklerini iddia etti.

Olay günü tarlasında kepçeyle çalışırken dede Satılmış Cesur'un eşekle yanlarına geldiğini öne süren E.Ç, şunları kaydetti:

"Sonra evlerinden birini aradı ve 'İkisinin de kellesini gömelim.' dedi. Ardından İbrahim ve oğlu Satılmış Cesur geldi. Araçlarından iner inmez siper alarak ateş etmeye başladılar. Ben de aracımdan tabanca ve tüfeğimi alarak ateş ettim. O sırada İbrahim yere düştü, oğlu ateş etmeye devam ediyordu. Ben de ona ateş etmeye devam ettim. Sonra dede Satılmış ile oğlu ve torunun bulunduğu yere gittik. Torunu, 'babamı vurdun' diyerek bize ateş edince, ben de ateş ettim. O düşünce dedesi silahı alarak ateş etmeye başladı. Ona da ateş ettim ve yere düştü. Ardından aracıma bindim ve köye giderek jandarmayı aradım."

Sanıklardan K.Ç. ise olay sırasında kendisinin korkudan kepçenin kazdığı çukura saklandığını ve ateş etmediğini öne sürerek, tanık M.T'nin ifadelerine katılmadığını belirtti. Tutuksuz sanık K.A. da suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Tanık M.T. ise olay günü E.Ç'nin tarlasında kepçe ile çalıştığı sırada Satılmış Cesur'un eşekle geldiğini ileri sürdü. E.Ç. ile Satılmış'ın bir süre konuştuklarını belirten M.T, "Aralarında ne oldu bilmiyorum. Daha sonra otomobille 2 kişi geldi ve araçtan ateş edildiğini gördüm. Onlar ateş edince E.Ç. ve kardeşi K.Ç. de ateş etti. Korkudan kepçeden yere indim. Dede Satılmış da sanıkların yanındaydı. Ardından İbrahim Cesur yere düşünce yanına gittiler. Ben de o sırada bölgeden uzaklaşırken yine silah sesleri duydum. Baktığımda aracın başında sadece E.Ç. ve K.Ç. vardı. Olaydan sonra E.Ç. beni arayarak, 'Kardeşim K.Ç'yi karıştırma, cinayetleri ben işledim, bu şekilde ifade ver.' dedi." ifadelerini kullandı.