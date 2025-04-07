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        Kırıkkale'de 3 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde silahla vurulan baba, oğul ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin, 2'si kardeş 3 sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:57 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:57
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        Kırıkkale'de 3 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde silahla vurulan baba, oğul ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin, 2'si kardeş 3 sanık hakim karşısına çıktı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Ç. (46) ve kardeşi K.Ç. (40) ile tutuksuz yargılanan enişteleri K.A, taraf avukatları, maktullerin yakınları ile diğer müştekiler katıldı.

        Sanık E.Ç, savunmasında, maktullerin ektiği mahsulü yaydıklarını, olaydan önce de kendisine silah çektiklerini iddia etti.

        Olay günü tarlasında kepçeyle çalışırken dede Satılmış Cesur'un eşekle yanlarına geldiğini öne süren E.Ç, şunları kaydetti:

        "Sonra evlerinden birini aradı ve 'İkisinin de kellesini gömelim.' dedi. Ardından İbrahim ve oğlu Satılmış Cesur geldi. Araçlarından iner inmez siper alarak ateş etmeye başladılar. Ben de aracımdan tabanca ve tüfeğimi alarak ateş ettim. O sırada İbrahim yere düştü, oğlu ateş etmeye devam ediyordu. Ben de ona ateş etmeye devam ettim. Sonra dede Satılmış ile oğlu ve torunun bulunduğu yere gittik. Torunu, 'babamı vurdun' diyerek bize ateş edince, ben de ateş ettim. O düşünce dedesi silahı alarak ateş etmeye başladı. Ona da ateş ettim ve yere düştü. Ardından aracıma bindim ve köye giderek jandarmayı aradım."

        Sanıklardan K.Ç. ise olay sırasında kendisinin korkudan kepçenin kazdığı çukura saklandığını ve ateş etmediğini öne sürerek, tanık M.T'nin ifadelerine katılmadığını belirtti.

        Tutuksuz sanık K.A. da suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

        Tanık M.T. ise olay günü E.Ç'nin tarlasında kepçe ile çalıştığı sırada Satılmış Cesur'un eşekle geldiğini ileri sürdü.

        E.Ç. ile Satılmış'ın bir süre konuştuklarını belirten M.T, "Aralarında ne oldu bilmiyorum. Daha sonra otomobille 2 kişi geldi ve araçtan ateş edildiğini gördüm. Onlar ateş edince E.Ç. ve kardeşi K.Ç. de ateş etti. Korkudan kepçeden yere indim. Dede Satılmış da sanıkların yanındaydı. Ardından İbrahim Cesur yere düşünce yanına gittiler. Ben de o sırada bölgeden uzaklaşırken yine silah sesleri duydum. Baktığımda aracın başında sadece E.Ç. ve K.Ç. vardı. Olaydan sonra E.Ç. beni arayarak, 'Kardeşim K.Ç'yi karıştırma, cinayetleri ben işledim, bu şekilde ifade ver.' dedi." ifadelerini kullandı.

        Müşteki ve tanıkların ardından taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına ve 15 Mayıs'ta keşif yapılmasına hükmederek, duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.

        - Olay

        Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyünde 6 Ağustos 2024'te arazide aralarında husumet bulunan E.Ç. ve kardeşi K.Ç. ile Satılmış (69), oğlu İbrahim (54) ve torunu Satılmış Cesur (17) arasında tartışma çıkmıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve tüfekle vurulan Satılmış, oğlu İbrahim ve torunu Satılmış Cesur, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden E.Ç. ve kardeşi K.Ç. tutuklanmış, enişteleri K.A. ise serbest bırakılmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar E.Ç. ve K.Ç. hakkında, "fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde kasten öldürme" ve "çocuğa karşı işlenmesi nedeniyle nitelikli adam öldürme" suçlarından 2 kez müebbet ve 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, K.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 6 ay ila 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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