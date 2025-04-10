Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başbuğ ve Ayhan, personelin bayramını kutlayarak, şehit yakınları ve gazilere törene katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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