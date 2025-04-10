Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başbuğ ve Ayhan, personelin bayramını kutlayarak, şehit yakınları ve gazilere törene katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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