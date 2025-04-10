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        Kırıkkale'de durdurulan tırda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

        Kırıkkale'de yol kontrolünde durdurulan tırın dorsesinde kaçak tütün, sigara, çay, elektronik sigara, makaron (filtreli sigara kağıdı) ve elektronik ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:46
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        Kırıkkale'de durdurulan tırda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
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        Kırıkkale'de yol kontrolünde durdurulan tırın dorsesinde kaçak tütün, sigara, çay, elektronik sigara, makaron (filtreli sigara kağıdı) ve elektronik ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin ilçesinde gerçekleştirdiği yol kontrolünde bir tırı durdurdu.

        Tütün arama köpeği "Alkış" ile tırın dorsesinde yapılan aramada, F.A. (34), F.E. (62) A.A. (28) ve A.D.T. (30) tarafından gönderildiği tespit edilen kaçak 242 kilogram tütün, 340 paket sigara, 180 elektronik sigara, 25 kilogram çay, 9 bin dolu makoron ve 470 elektronik ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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