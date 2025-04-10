Kırıkkale'de durdurulan tırda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Kırıkkale'de yol kontrolünde durdurulan tırın dorsesinde kaçak tütün, sigara, çay, elektronik sigara, makaron (filtreli sigara kağıdı) ve elektronik ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin ilçesinde gerçekleştirdiği yol kontrolünde bir tırı durdurdu.

Tütün arama köpeği "Alkış" ile tırın dorsesinde yapılan aramada, F.A. (34), F.E. (62) A.A. (28) ve A.D.T. (30) tarafından gönderildiği tespit edilen kaçak 242 kilogram tütün, 340 paket sigara, 180 elektronik sigara, 25 kilogram çay, 9 bin dolu makoron ve 470 elektronik ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.