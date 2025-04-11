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        Kırıkkale'de "Her Şey Çocuklarımız İçin, Çocuklar Yarınlarımız İçin" projesi tamamlandı

        Kırıkkale'de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli "Her Şey Çocuklarımız İçin, Çocuklar Yarınlarımız İçin" projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:12
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        Kırıkkale'de "Her Şey Çocuklarımız İçin, Çocuklar Yarınlarımız İçin" projesi tamamlandı
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        Kırıkkale'de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli "Her Şey Çocuklarımız İçin, Çocuklar Yarınlarımız İçin" projesi tamamlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Proje İnovasyon Eğitim Derneği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığıyla Kasım 2024'te başlatılan projenin kapanış programı, Vali Mehmet Makas'ın katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Vali Makas, Kırıkkale için faydalı bir proje olarak hayata geçirilen ve 12 alanda düzenlenen eğitim kursları sayesinde 755 genç ve çocuğun eğitimlerden faydalanarak sertifikalarını aldığını belirtti.

        Kursiyerlere başarı dileyen Makas, projede emeği geçen il müdürleri ve eğitimcilere teşekkür etti.

        Daha sonra Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Çocuk Gözüyle Polis" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin çalışmalarından oluşan sergi gezildi.

        Programda, Vali Makas ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından dereceye giren 30 öğrenci ve eğitimcilere ödülleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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