Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:31 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL

        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kırıkkale Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepki sloganları atarak Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi'nden geçerek tekrar meydana geldi.

        Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Haluk Özdemir, Gazze'de masum çocukların bombalar altında can verdiği, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun çiğnendiği, Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğü ve sağlık çalışanları ile sivil savunma görevlilerinin canice şehit edildiği karanlık tablonun insanlık vicdanını kanattığını belirtti.

        İslam aleminin bu zulme karşı derin bir sessizliğe gömüldüğünü dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

        "ABD'den Avrupa'ya sokaklar Filistin için haykırıyor. New York'ta, Londra'da, Paris'te binlerce insan, ellerinde pankartlarla Siyonist rejimin soykırım politikalarını lanetliyor. Peki ya İslam alemi? Krallar, şeyhler, emirler, liderler hepsi koltuklarını koruma derdine düşmüş, petrol gelirlerini Siyonist destekçilere akıtırken Filistin'in kanını görmezden geliyor. Arap sokaklarında zaman zaman yükselen öfke, rejimlerin baskısıyla bastırılıyor. Bir avuç Filistinli direnişçi, tüm ümmetin onurunu sırtlanırken, geri kalanlar neden bu utanç verici sessizliğe mahkum? Tarih, bu uyuşukluğu affetmeyecek."

        Özdemir, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" sözünün bugün İslam aleminin kulaklarında çınlaması gerektiğine dikkati çekerek, Siyonizm'in sadece Filistin'in değil, insanlığın düşmanı olduğunu kaydetti.

        Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de aranan 8'i firari hükümlü, 15 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 8'i firari hükümlü, 15 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de "Her Şey Çocuklarımız İçin, Çocuklar Yarınlarımız İçin" projes...
        Kırıkkale'de "Her Şey Çocuklarımız İçin, Çocuklar Yarınlarımız İçin" projes...
        Kırıkkale'de rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Kırıkkale'de rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
        Kırıkkale'de durdurulan tırda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Kırıkkale'de durdurulan tırda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Bahşılı'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
        Bahşılı'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı