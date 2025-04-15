Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de sahipsiz köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi yaralandı

        Yahşihan Belediyesi sınırlarındaki Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşen 18 yaşındaki öğrencinin bacağı kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de sahipsiz köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yahşihan Belediyesi sınırlarındaki Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşen 18 yaşındaki öğrencinin bacağı kırıldı.

        Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Arda Aydın, 6 Nisan'da kuzeni ile üniversitenin Yenişehir Yerleşkesi'nde yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşerek bacağı kırılan Aydın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Öğrencinin kampüs içerisinde kuzeniyle kaçtığı ve köpeklerin kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Üniversite öğrencisi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampüste kuzeniyle yürüyüş yaparken 8-9 köpek gördüklerini söyledi.

        Köpeklerin daha sonra kendilerini kovalamaya başladığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

        "Köpeklerden kaçarken bir düzlük gördüm. Aşağısının yüksek olduğunu fark etmedim, korkuluk falan da yoktu. Oradan atlayınca bacağım kırıldı. Bu anlamda sorumlu kimse, şikayetçiyim. O köpeklerin orada ne işi var? Üniversitede bir sürü öğrenci bulunuyor. Köpekler kovalarken bir ara yanıma kadar geldi. Isırmaya çalıştılar ama kaçtık. Kaçarken yüksekten atlayınca yaralandım. Ardından ameliyata girdim. Bu hafta da sınavlarım vardı. Belki de 2-3 ayım gitti. Bilmiyorum artık, bu işin sorumlusu kimse ilgilenilmesini istiyorum."

        Ailenin avukatı Murat Yıldırım da müvekkilinin Yahşihan Belediyesi sınırları içerisinde yer alan üniversite kampüsünde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşmesi sonucu yaralandığını belirtti.

        Hem sokakların hem de üniversite yerleşkelerinin saldırgan ve sahipsiz sokak hayvanlarından arındırılması ve sokakların daha güvenli hale gelmesi için ilgili tüm kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "Adli soruşturma Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. İdari ve hukuksal yönü de bulunan bu elim olayın tüm süreçlerinin yakından takipçisi olacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Kırıkkale'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Kırıkkale'de aranan 8'i firari hükümlü, 15 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 8'i firari hükümlü, 15 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de "Her Şey Çocuklarımız İçin, Çocuklar Yarınlarımız İçin" projes...
        Kırıkkale'de "Her Şey Çocuklarımız İçin, Çocuklar Yarınlarımız İçin" projes...
        Kırıkkale'de rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Kırıkkale'de rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü