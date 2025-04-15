Kırıkkale'de sahipsiz köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Yahşihan Belediyesi sınırlarındaki Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşen 18 yaşındaki öğrencinin bacağı kırıldı.

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Arda Aydın, 6 Nisan'da kuzeni ile üniversitenin Yenişehir Yerleşkesi'nde yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşerek bacağı kırılan Aydın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öğrencinin kampüs içerisinde kuzeniyle kaçtığı ve köpeklerin kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Üniversite öğrencisi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampüste kuzeniyle yürüyüş yaparken 8-9 köpek gördüklerini söyledi.

Köpeklerin daha sonra kendilerini kovalamaya başladığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Köpeklerden kaçarken bir düzlük gördüm. Aşağısının yüksek olduğunu fark etmedim, korkuluk falan da yoktu. Oradan atlayınca bacağım kırıldı. Bu anlamda sorumlu kimse, şikayetçiyim. O köpeklerin orada ne işi var? Üniversitede bir sürü öğrenci bulunuyor. Köpekler kovalarken bir ara yanıma kadar geldi. Isırmaya çalıştılar ama kaçtık. Kaçarken yüksekten atlayınca yaralandım. Ardından ameliyata girdim. Bu hafta da sınavlarım vardı. Belki de 2-3 ayım gitti. Bilmiyorum artık, bu işin sorumlusu kimse ilgilenilmesini istiyorum."