Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.C. yönetimindeki 55 K 20222 plakalı tır, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan sebzeler yola döküldü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan olay yerine gelen ve sebzelerin kendisine ait olduğunu belirten bir kişi, artık işine yaramayacağını söyleyerek, isteyenin dökülen sebzeleri alabileceklerini söyledi.
Bunun üzerine bazı sürücü ve vatandaşlar, dökülen sebzeleri çuvallara doldurarak götürdü.
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