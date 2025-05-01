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        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:59
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        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.C. yönetimindeki 55 K 20222 plakalı tır, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan sebzeler yola döküldü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan olay yerine gelen ve sebzelerin kendisine ait olduğunu belirten bir kişi, artık işine yaramayacağını söyleyerek, isteyenin dökülen sebzeleri alabileceklerini söyledi.

        Bunun üzerine bazı sürücü ve vatandaşlar, dökülen sebzeleri çuvallara doldurarak götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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