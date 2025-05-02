Kırıkkale'de gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı

Olay yerine sevk edilen ekipler, ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İsmail Yöndemli'ye ait bir inek, Osmangazi Mahallesi Kuş Konmaz mevkisinde gübre yığınına saplandı.

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