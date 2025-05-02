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        Kırıkkale'de gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı

        Kırıkkale'de açıkta bırakılan gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:01
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        Kırıkkale'de gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı
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        Kırıkkale'de açıkta bırakılan gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, İsmail Yöndemli'ye ait bir inek, Osmangazi Mahallesi Kuş Konmaz mevkisinde gübre yığınına saplandı.

        Kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkaramayan Yöndemli, durumu Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen ekipler, ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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