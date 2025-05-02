Kırıkkale'de gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı
Kırıkkale'de açıkta bırakılan gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'de açıkta bırakılan gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Yöndemli'ye ait bir inek, Osmangazi Mahallesi Kuş Konmaz mevkisinde gübre yığınına saplandı.
Kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkaramayan Yöndemli, durumu Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
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