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        Kırıkkale'de drift atan sürücüye 55 bin 595 lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de drift atan sürücüye 55 bin 595 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:46
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        Kırıkkale'de drift atan sürücüye 55 bin 595 lira ceza kesildi
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        Kırıkkale'de drift atan sürücüye 55 bin 595 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan bir sürücüyü suçüstü yakaladı.

        Ekipler, sürücüye 55 bin 595 lira idari para cezası kesti.

        Öte yandan kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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