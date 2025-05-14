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        Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 07:06 Güncelleme: 14.05.2025 - 07:06
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        Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kavgada tabancayla vurulan A.S.T, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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