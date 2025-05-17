Kırıkkale'deki parçalanmış cesetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrolle salıverildi

Kırıkkale'de bir apartman dairesinde buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 3 katlı apartmandaki bir dairede buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan S.V, S.V, H.V. ile K.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cenazesi, Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

- Olay

Dün Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.