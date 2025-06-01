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        Kırıkkale'de satırlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de çıkan satırlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 01:32 Güncelleme: 01.06.2025 - 01:32
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        Kırıkkale'de satırlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de çıkan satırlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.Ö. ile B.S. arasında Yenimahalle Plevne Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.Ö. satırla, B.S. ise bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan E.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli B.S. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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