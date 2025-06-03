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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:58
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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Yusuf K. idaresindeki 34 ZM 3748 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu İzzettin köyü kavşağında refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü ile Yüksel K. yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince aracın tavan kısmı kesilerek bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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