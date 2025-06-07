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        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:36
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        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1384 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında yapı içerisindeki bir piknik tüpü de patladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen A.K. olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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