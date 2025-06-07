Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

Yangın sırasında yapı içerisindeki bir piknik tüpü de patladı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1384 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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