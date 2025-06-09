"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, tatilin son gününde 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle, Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun, gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.